Iisraeli holokaustimuuseum vabandas Venemaale soodsa video näitamise eest foorumil

Yad Vashemi Rahvusvahelise Holokausti Uurimise Instituudi juht, professori Dan Michman kinnitas avalduses pressile, et see institutsioon on „vastu hämamise ja moonutamise katsetele poliitilise diskursuse poolt erinevates riikides”, vahendab Jerusalem Post.

Kõnealused videod, mille koostas Maailma Holokaustifoorumi Fond koostöös Yad Vashemiga, kandsid pealkirja „The Holocaust and liberation” („Holokaust ja vabastamine”) ning neid näidati ürituste käigus Yad Vashemis kaks nädalat tagasi.

Peamine probleem videotes on see, et sellest puudub täielikult kuu enne Teise maailmasõja puhkemist Natsi-Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel sõlmitud Molotovi-Ribbentropi pakt.

Lisaks sellele on videotes ülimalt problemaatiline kaart.

Pidevalt laienevad Natsi-Saksamaad demonstreeriva kaardi sündmused algavad 1942. aastast, aga sellel näidatakse Poolat endiselt vaba riigina. Tegelikkuses tungis Natsi-Saksamaa Poolasse sisse 1939. aasta 1. septembril läänest ja Nõukogude Liit kaks nädalat hiljem idast.