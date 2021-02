Iisraeli andmetel vaktsiin mõjub: 523 000 täielikult vaktsineeritust ei surnud keegi ja põdes raskelt neli inimest

See tähendab, et efektiivsus on 93%, teatas Maccabi neljapäeval, olles võrrelnud vaktsineeritute andmeid vaktsineerimata kontrollgrupi omadega, vahendab The Times of Israel.

Täielik kaitse Covid-19 vastu arvatakse vaktsineeritutel saabuvat nädal pärast teist süsti, nii et Maccabi andmed katavad kõiki neid, kellel on teisest süstist möödas seitse või rohkem päeva.

Maccabi statistikat jälgitakse suure huviga üle maailma, sest see annab esimese tõsisema ülevaate vaktsiini toimimisest väljaspool kliinilisi katsetusi. Ja näib, et efektiivsus on tegelikkuses selle 95% lähedal, millest Pfizer pärast kliinilisi katsetusi teatas.

„Need andmed tõestavad üheselt, et vaktsiin on väga efektiivne ja meil ei ole kahtlust, et see on päästnud paljude iisraellaste elud,” ütles Maccabi kõrge ametnik dr Miri Mizrahi Reuveni pärast uudise avaldamist.

Mizrahi Reuveni rõhutas, et nende hulgas, kes on vaktsineeritud ja seejärel nakatunud, on enamus põdenud haigust kergelt. 523 000 täielikult vaktsineeritud inimesest 544 nakatus Covid-19-sse ja neist 15 vajas haiglaravi. Kaheksa seisund oli kerge, kolme seisund keskmine ja nelja seisund raske.

