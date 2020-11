Iisrael teatas õhulöökide andmisest Süürias piirile paigutatud lõhkekehade tõttu

Iisraeli kaitsevägi teatas oma avalduses, et lennukid ründasid ladusid, sõjalisi komplekse ja Süüria õhutõrjerakettide patareisid, vahendab Reuters.

Süüria riiklik uudisteagentuur teatas, et Iisraeli agressioonis Damaskuse kohal sai kolm sealset sõjaväelast surma.

„Varem paljastasid Iisraeli kaitseväe sõdurid improviseeritud lõhkekehad alfa joone Iisraeli poolel, mille oli paigaldanud Iraani jõudude juhitud Süüria meeskond,” teatas Iisraeli armee. „Improviseeritud lõhkekehade paljastamine teisipäeval on edasine selge tõend enese sisseseadmise kohta Iraani poolt Süürias.” Lisati, et Iisrael peab kogu Süürias toimuva tegevuse eest vastutavaks Süüria valitsust.

Iisrael on läbi viinud sadu rünnakuid Iraaniga seotud sõjaliste sihtmärkide vastu Süürias, aga neid tunnistatakse või nendest räägitakse harva.

Iisrael hõivas Golani kõrgendikud Süürialt 1967. aasta sõjas ja annekteeris need hiljem. Rahvusvaheliselt ei ole seda tunnustatud.

Iisrael peab Iraani oma suurimaks ohuks ja on teatanud, et ei luba tekitada Iraani alalist sõjalist kohalolekut Süürias, eriti oma piiride lähistel. Iraan on Süüria presidendi Bashar al-Assadi üks peamisi liitlasi riigi kodusõjas ning on saatnud Süüriasse oma nõuandjad ja liitlastest relvarühmitused.