Iisrael sulges viirusehirmus kõik piirid: igaüks, kes riiki siseneb, peab 14 päeva karantiinis olema

Kõik isikud, kes tulevad Iisraeli välismaalt, olgu need siis kohalikud kodanikud või välismaalased, paigutatakse 14 päevaks isolatsiooni, kinnitas ta oma Twitteri kontol.

Iisraeli siseminister Aryeh Deri ütles, et meede jõustub kohe kõigi riiki naasvate iisraellaste jaoks, välisriikide kodanikele rakendub see alates neljapäevast.

Välismaalased peavad tõendama, et neil on riigis viibimise ajaks ja karantiini ajaks majutus juba välja valitud.

"See on raske otsus, kuid oluline on säilitada rahva tervis, tervis on kõige olulisem," lisas peaminister Netanyahu.

