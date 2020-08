Iisrael ründas õhust Süüria sõjalisi sihtmärke

Iisraeli kaitsevägi teatas, et tegemist oli vastusega pommiplahvatuste korraldamise katsele. Iisraeli kaitsevägi teatas varem, et tappis neli meest, kes paigutasid pühapäeva õhtul lõhkeainet Iisraeli okupeeritud Golani kõrgendike lähedale, vahendab BBC News.

Iisraeli sõjaväe pressiesindaja, kolonelleitnant Jonathan Conricus ütles, et on on liiga vara öelda, kas mehed kuulusid mõnda kindlasse organisatsiooni, aga Iirael peab vastutavaks Süüria režiimi.

Eilse rünnaku sihtmärgiks olid vaatluspostid ja luureandmete kogumise süsteemid, õhutõrjeobjektid ja juhtimissüsteemid Süüria armee baasides Qunaitras, teatas Iisraeli kaitsevägi.

Süüria ametlik uudisteagentuur SANA teatas, et Süüria armee aktiveeris eile õhtul oma õhutõrje vaenulike sihtmärkide vastu pealinna Damaskuse lähedal.