Iisrael on vaktsineerinud juba pea poole elanikkonnast. Olukord paraneb jõudsalt, valitsus alustas piirangutest loobumist

Iisraeli tervishoiuministeerium teatas laupäeval, et seal kasutatav Pfizeri ja BioNTechi vaktsiin on "äärmiselt efektiivne" ja aitab vältida rasket haigestumist 99,2 protsendil juhtudest ja haiglasse sattumist 98,9 protsendil juhtudest, vahendab Times of Israel.

Vaktsiin on viinud nakatumiste arvu viimastel nädalatel langusse ja aidanud vähendada suremust 95,8 protsenti, rõõmustas tervishoiuministeeriumi kantsler Chezy Levy.

Andmed põhinevad inimestel, kelle teisest koroonavaktsiini doosist oli 13. veebruariks möödunud 14 päeva, võrreldes nendega, kes polnud selleks ajaks saanud veel ühtegi doosi.

Tänaseks on saanud vähemalt ühe vaktsiiniannuse umbes 4,2 miljonit ja kaks doosi 2,9 miljonit Iisraeli elanikku.

Vaktsineerimisest jäävad esialgu kõrvale kolm miljonit inimest, kes on alaealised või koroonaviiruse juba eelnevalt läbi põdenud. Kui aeg saabub, jõuab siiski järg ka nendeni, sest valitsuse eesmärk on vaktsineerida kogu rahvastik, võimaldamaks ühiskonnal naasta tavapärasesse piiranguteta ellu, kinnitas Levy.

Tänu vaktsiinide efektiivsusele otsustas valitsus astuda samme piirangute leevendamise suunas. Tänasest avatakse taas kõik poed, kaubanduskeskused, spordisaalid, hotellid ja muud asutused, mis seni olid nakkuse leviku tõkestamiseks kinni.

Olulise erandina on võimalik suurema nakkusohuga kohtadesse, nagu spordisaalidesse, ujulatesse ja hotellidesse esialgu pääseda ainult vaktsineeritutel. Taasavatud muuseumidesse, raamatukogudesse ja kaubanduskeskustesse on siiski võimalik minna kõigil, ka mittevaktsineeritutel.

Vaktsineeritutele jagatakse samal ajal välja nn rohelised passid, mis võimaldavad kaitsepoogitust tõestada kohtades, kuhu ilma vaktsineerimata sisse ei pääse.