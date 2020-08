Iisrael ja Araabia Ühendemiraadid jõudsid ajaloolisele kokkuleppele suhete normaliseerimiseks

Kokkulepet vahendada aidanud USA presidendi Donald Trumpi ootamatus avalduses nimetasid pooled seda ajalooliseks ja läbimurdeks rahu suunas, vahendab BBC News.

Seni ei ole Iisraelil olnud diplomaatilisi suhteid ühegi Pärsia lahe riigiga. Jagatud mure Iraani pärast on aga viinud mitteametlike kontaktideni nende vahel.

Palestiinlaste juhte tabas kokkulepe teadete kohaselt üllatusena. President Mahmoud Abbasi esindaja ütles, et kokkulepe kujutab endast reetmist ja Palestiina saadik kutsuti AÜE-st tagasi.

Trump nimetas kokkulepet Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ja Abu Dhabi kroonprintsi Mohammed Al Nahyani vahel tõeliselt ajalooliseks hetkeks. Tegemist on kolmanda Iisraeli-araabia rahukokkuleppega pärast Iisraeli iseseisvusdeklaratsiooni 1948. aastal. Varem on rahu tehtud Egiptuse ja Jordaaniaga.

„Nüüd, kui jää on murtud, ootan ma, et rohkem araabia ja moslemiriike järgiks Araabia Ühendemiraate,” ütles Trump, kelle sõnul toimub allkirjastamistseremoonia lähinädalatel Valges Majas.

Oma telepöördumises ütles Netanyahu, et on Läänekalda annekteerimise plaanid edasi lükanud, aga need plaanid „jäävad lauale”.

„Ei ole muutusi minu plaanis kehtestada meie suveräänsus Juudamaa ja Samaaria üle täielikus koordineerimises USA-ga. Ma jään sellele kindlaks. See ei ole muutunud. Me meenutan teile, et mina olin see, kes pani suveräänsuse küsimuse Juudamaa ja Samaaria üle lauale. See küsimus jääb lauale,” ütles Netanyahu.

Netanyahu sõnul teeb Iisrael AÜE-ga koostööd koroonaviiruse vaktsiini väljatöötamisel, energiasektoris, veevaldkonnas, keskkonnakaitse alal ja paljudes muudes valdkondades.

Analüütikute sõnul võib kokkulepe olla välispoliitiline võit Trumpi jaoks ja annab isikliku taganttõuke Netanyahule, kes on korruptsioonis süüdistatuna kohtu all.