Iisrael blokeeris kahe USA kongressi moslemist naisliikme visiidi

Mõlemad on toetanud Iisraeli-vastast boikotiliikumist ja Iisraeli seadus lubab keelata selle liikumise toetajatel riigi külastamise, vahendab BBC News.

Omar nimetas Iisraeli sammu demokraatlike väärtuste solvamiseks ja kohutavaks reageeringuks liitlasriigi valitsusametnike visiidile.

USA president Donald Trump kutsus varem Twitteris Iisraeli üles Omari ja Tlaibi visiiti blokeerima.

„See näitaks suurt nõrkust, kui Iisrael lubaks esindaja Omari ja esindaja Tlaibi visiidile. Nad vihkavad Iisraeli ja kõiki juudi inimesi ja ei ole midagi, mida saaks öelda või teha, et nende meelt muuta. Minnesotal ja Michiganil saab olema raske neid tagasi ametisse panna. Nad on häbiväärsed!” kirjutas Trump.

It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace!