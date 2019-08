Iisarel pommitas Iraani tapjadroonide asukohti

Iisraeli sõjavägi tunnistab sõjaväeliste operatsioonide korraldamist Süürias väga harva, teatades ühest sellisest aga laupäeval, märkides, et õhulöökidega suudeti ära hoida Teherani rünnak Iisraeli vastu "tapjadroonide abil", vahendab uudistekanal BBC.

Juudiriigi peaminister Benjamin Netanyahu tervitas oma sõjaväe "suurt operatiivset pingutust".

Arvatakse, et Iisrael on Süürias pärast 2011. aastal puhkenud kodusõda andnud sadu õhulööke, vältimaks, et iraanlastel õnnestub seal kanda kinnitada.

Iisraeli sõjaväe pressiesindaja sõnul olid laupäeval toimunud rünnakud suunatud Iraani Qudsi vägede vastu pealinna Damaskuse kaguosas Aqrabas.

Õhutõrjemehhanismid "tuvastasid vaenlase sihtmärgid Golani suunalt Damaskuse lähedale", vahendas Süüria uudisteagentuur Sana ööl vastu tänast valitsusvägede allikat.

"Agressiooniga hakati kohe silmitsi seisma ja seni on enamik vaenlase Iisraeli rakette hävitatud enne sihtmärkideni jõudmist," ütles allikas.

Juudiriigi peaminister Netanyahu säutsus rünnakute järel oma Twitteri kontol: "Ma kordan: Iraanil ei ole kuskil puutumatust. Meie väed tegutsevad Iraani agressiooni vastu igas sektoris. "Kui keegi tuleb teid tapma, tapke ta esimesena.""