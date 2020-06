Iirlast kirja teel „härjapõlvlaseks” nimetanud šotlane sai karistada

Põhja-Šotimaalt Aberdeenist pärit 41-aastane Terry Myers sai trahvi pärast seda, kui oli kasutanud endise tüdruksõbra Dublinis sündinud elukaaslase suhtes alandavat terminit, vahendab Evening Express.

Myers tegi iirlase aadressil veel mitmesuguseid ähvardusi, misjärjel tema endine elukaaslane võttis ühendust politseiga. Ta kurtis, et mees nimetas tema uut elukaaslast solvavalt "härjapõlvlaseks" ning ähvardas teda füüsilise vägivallaga.

Teadete kohaselt nõustus Myers süüdistusega, et tema tegu oli „äärmiselt solvav või vääritu, rõve või ähvardav, kuna ta kasutas naise uue partneri suhtes solvavat ja halvustavat väljendit” ning ähvardas viimast rünnata.

Ehkki tema kaitsja märkis, et Myers ja nimetuks jäänud iirlane on omavahel ka varasemalt kohtunud, tunnistas ta, et šotlane poleks tohtinud iirlase kirjeldamiseks kasutada mõistet "härjapõlvlane".

Kohus määras Myersile rahalise karistuse 280 naelsterlingit.

Juhtum meenutab 2008. aasta kohtuasja USA-s, kus iiri-ameerika naine Eleanor Vince kaebas oma naabri kohtusse pärast seda, kui viimane nimetas teda "kuradi härjapõlvlaseks".

18-aastane Andeliza Tucker vabastati lõpuks kõigist süüdistustest pärast seda, kui tema advokaat Louise McCloskey - ise Iiri päritolu - suutis edukalt argumenteerida, et seesugune süüdistus on märk "hullumiseni jõudnud poliitilisest korrektsusest".