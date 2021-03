Iirimaa peatas Norra trombijuhtude järel kaitsepookimise AstraZeneca COVID-19 vaktsiiniga

Tervishoiuameti juhi asetäitja dr Ronan Glynn ütles pühapäeval, et valitsusele vaktsiinide osas nõu andev ekspertkomitee soovitas AstraZeneca vaktsiini kasutamise Iirimaal viivitamatult peatada. Ta rõhutas, et praegu ei ole siiski tõendeid, et vaktsiin suurendaks tromboosi ohtu, vahendab The Guardian.

„Iirimaa riiklik immuniseerimise nõuandekomitee (NIAC) soovitas pärast Norra ravimiametilt laupäeva õhtul saadud uut teavet ajutiselt peatada AstraZeneca COVID-19 vaktsiini manustamise alates täna hommikust,” ütles Glynn.

Tema sõnul edastas Norra ravimiamet raporti neljast uuest tõsisest trombijuhtumist täiskasvanutel pärast kaitsepookimist AstraZeneca vaktsiiniga.

Oslo Ülikooli Kliinikumi jõudnud noortest patsientidest üks suri ja kolm on kehvas seisundis: neil tuvastati "veritsemine, veretrombid ja madal vereliistakute arv", teatas Norra ravimiamet.

"Tänaste andmete põhjal ei ole alust väita, et AstraZeneca COVID-19 vaktsiini ja nende juhtumite vahel oleks mingi seos. Täiendava teabe saamiseni soovitas NIAC aga ettevaatusabinõuna AstraZenecaga vaktsineerimisprogrammi ajutiselt edasi lükata," märkis Glynn.

Austria, Taani, Norra ja Island peatasid üksikute trombijuhtude tõttu AstraZeneca koroonavaktsiini kasutamise juba varem, kuigi Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) teatel ei ole selleks mingit põhjust.

"AstraZeneca on suurepärane vaktsiin," ütles WHO pressiesindaja reedel, märkides, et siiani pole tõendeid, et see oleks põhjustanud ühegi inimese surma. "Jah, me peaksime jätkama AstraZeneca vaktsiini kasutamist."