Iirimaa parlamendivalimistel saatis suur edu rahvuslaste erakonda Sinn Féin, kellega teised aga koostööd teha ei taha

Iiri Vabariikliku Armee (IRA) endine poliitiline tiib Sinn Féin, mis on ennast ümber kujundanud peamiseks vasakpoolseks erakonnaks, sai 24,5% esmaeelistusena antud häältest, mida on 2016. aastaga võrreldes ligi kaks korda rohkem, vahendab Reuters.

Sinn Féin edestas sellega paremtsentristlikku Fianna Fáili (22,2%) ja peaminister Leo Varadkari erakonda Fine Gael (20,9%).

Analüütikute sõnul on tegemist maavärinaga, mis lõhkus Iirimaa sajandivanuse paremtsentristliku kaksikvõimu.

„Ma arvan, et on õiglane öelda, et need valimised on olnud ajaloolised. See on omamoodi revolutsioon valimiskasti juures,” ütles McDonald ajakirjanikele.

Arvatakse, et kohti saab Sinn Féin parlamendis siiski vähem kui vähemalt üks rivaalidest. Pole tõenäoline, et Sinn Féinist saaks enamat kui väiksem koalitsioonipartner.