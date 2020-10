Ihuarst: Trump ei ole enam nakkusohtlik

Veel enne seda pidas president Valge Maja rõdult juubeldavatele toetajatele kõne, mis oli tema esimene avalik esinemine pärast eelmisel nädalal antud positiivset koroonaproovi, vahendab BBC.

Ihuarst Conley teatas oma avalduses, et Trump ei pea enam eneseisolatsioonis olema. "Täna õhtul on mul hea meel teatada, et presidendi tänahommikune COVID-PCR proov näitab praeguste tunnustatud standardite järgi, et teda ei peeta enam teistele nakkusohtlikuks," ütles arst.

Ta ei öelnud siiski, kas Trumpi viimane koroonaproov oli negatiivne või endiselt positiivne. Conley sõnul on riigipea jätkuvalt tähelepaneliku jälgimise all, kuigi "naaseb aktiivse ajakava juurde". Juba esmaspäeval suundub Trump kampaaniaüritusele Floridasse, päev hiljem Pennsylvaniasse ja kolmapäeval Iowasse.

Oma toetajatele laupäeva õhtul kõnet pidades, võttis Trump taas eest näomaski ja kinnitas, et tunneb end suurepäraselt. Ta lisas ka, et ei võta enam ühtki koroonaviirusevastast ravimit.

Trumpil ilmnesid koroonaviiruse sümptomid esmakordselt 10 päeva tagasi, 1. oktoobril, ning juba päev hiljem toimetati ta tervisliku seisundi halvenemise tõttu Walter Reedi sõjaväe meditsiinikeskusesse.

Haiglas manustati talle teiste ravimite kõrval ka deksametasooni - steroidravimit, mida kasutatakse tavaliselt ainult tõsiselt või kriitiliselt haigetel patsientidel.