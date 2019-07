Ieva Ilvesest saab Läti uue presidendi IT-nõunik

Ieva kirjutab oma Facebooki lehel, et on põnevil uue töökoha üle. Ta keskendub ennekõike infotehnoloogiaga seotud küsimustele. "Olen tänulik, et saan oma riiki teenida Silicon Valley'st," viitab ta, et ametikohustusi täidab ta peamiselt USAst.

Ieva kandideeris ka Euroopa Parlamendi valimistel, kuid vajalikku häältesaaki kokku ei saanud. Varasemalt on ta töötanud näiteks Läti NATO esinduses ja Läti kaitseministeeriumis.

Levits valiti lõunanaabrite riigipeaks 29. mail. Ametivande andis ta eile. Juba homme sõidab ta Eestisse visiidile.