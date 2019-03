Ieva Ilves: ma ei ole poliitikas külalisesineja ja Euroopa Parlament pole lüpsilehm

Ilves kirjutab, et Läti arvamusliidrid on avaldanud arvamust, et ta ei peaks Euroopa Parlamenti kandideerima, sest hästitasustatud töö on ära teeninud need, kes on läbinud praktika kohalikus parlamendis, ja et ta ei ole väärt esindama Lätit Euroopas, kui ei ole töötanud kodus ega „söönud ära puuda soola” Läti poliitilises köögis.

Ilvese sõnul haavas see teda ja ta tundis, nagu oleks ta kohe võistluse stardis diskvalifitseeritud.

„Minu jaoks ei ole Euroopa lüpsilehm ja mulle on arusaamatu olukord, et meie ühiskonna arvamusliidrid peavad kohta Euroopa Parlamendis boonuseks neile, kes on töötanud hästi kodus ja on ära teeninud mingi suure preemia,” kirjutab Ilves.

Ilvese sõnul on vastuvõetamatu, et avalikkuses levitatakse arvamust, et ainus põhjus Euroopa Parlamendi valimistest osavõtmiseks on saada kõrgemat palka ja järelikult jagada neid hüvesid nende vahel, kes on läbinud kohalike valimiste, parlamendi või näiteks Riia linnaduuma „kooli”.

Ilves kinnitab, et ei ole poliitikas „külalisesineja” ega kergema tee otsija. „Oma 20 aasta jooksul riigiteenistuses olen ma ilmselt teinud ära palju rohkem kui mõned head rahvasaadikud ja palju väiksema palga eest,” kirjutab Ilves.