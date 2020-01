ID-kaarti ja passi saab Tallinnas edaspidi kätte vaid kella viieni

Alates neljapäevast on PPA Tallinna teenindusbürood avatud esmaspäevast reedeni, kella üheksast kella 17-ni, mitte kella 19-ni nagu seni, vahendab vahendab ERRi uudisportaal „Aktuaalset kaamerat“.

„Teeninduste tööaeg on lühenenud sel põhjusel, et 2018, 2019 oli märkimisväärne dokumenditaotluste tõus ja seetõttu oli vaja kaasata lisaressurssi ja hoida teenindusi pikemalt avatuna, aga kuna teada on prognoosidest tulenevalt, et dokumenditaotluste hulk märkimisväärselt väheneb, pluss suur osa inimesi läheb oma dokumente taotlema iseteenindusse, siis ei ole enam vajadust teenindusi niivõrd pikalt lahti hoida,“ selgitas PPA komissar Marit Abram.

Et ärgitada inimesi senisest enam teenindussaali tulemise asemel hoopis e-teenindust kasutama, muutub veebi vahendusel isikut tõendavate dokumentide tellimine odavamaks: ID-kaardi puhul senine 25 eurone riigilõiv alaneb 20 eurole, passi puhul 40 eurolt 35 ja komplekstaotluse puhul 50 eurolt 45 eurole.