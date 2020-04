Hüvasti, päikesevannid! Eestlastegi seas populaarne Phuket on nüüd Tai koroonakese: saarel on üliranged piirangud

Saarel 30 aastat elanud Kritchai Rojanapornsatit pajatas CNNile, et midagi säärast pole ta varem näinud. "Vees pole kiirpaate ning tänavad ja rannad on tühjad. Leidub väga vähe turiste," lausus ta. "Midagi sellist pole ma kohanud, isegi mitte pärast 2004. aasta tsunamit."

Põhjus on lihtne - kohalikud ametivõimud on kehtestanud eriolukorra, et võidelda koroonaviiruse puhanguga. Just Phuket on riigi koroonakese, seal on märkimisväärselt juhtumeid.

Viimastel andmetel on nakatunuid pisut üle 170. Ametlikud numbrid räägivad, et kui näiteks Bangkokis on 100 000 inimese kohta 21,9 koroonajuhtumit, siis Phuketi saarel 38,95.

Nüüd viiakse saarel läbi ka ulatuslikku testimist, et nakatunud kindlaks teha ja teistest eraldada.

9. aprillil teatas valitsus, et Phuketil peavad kõik inimesed võimalusel kodus püsima. Piirangud kehtivad kaks nädalat. Nii rangeid meetmeid pole mujal Tais kehtestatud. Inimesed tohivad oma kodudest põhjusega lahkuda (näiteks apteeki) päevasel ajal kell 10-16, kanda tuleb kaitsemaski.

Phuketi rahvusvaheline lennujaam on praeguseks suletud, viimased korralised lennud väljusid mõne päeva eest. Praegu tõusevad õhku vaid mõned erakorralised lennud.

Hotellid, kus külastajaid pole, tuleb sulgeda. Kui aga majutusasutus jääb avatuks, peab ikkagi lõpetama ajutiselt tegevuse restoranis ning sulgema basseiniala. CNNile kinnitati kohapealt, et circa 80 protsenti saarekese hotellidest on hetkel suletud. Vaid viis hotelli on sellised, mis võtavad vastu uusi tellimusi turistidelt, kes siiani saarele jäänud ning nüüd enam lahkuda ei saa.

Paljud majutusasutused loodavad, et ehk saavad uksed taas avada juba juunis, ent osa arvab, et see lükkub isegi sügisesse.

