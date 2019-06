Hunt: vastaskandidaat Johnson on avalikkust pelgav argpüks

Matti Aivar Lind toimetaja RUS

Johnson Foto: reuters

Suurbritannia peaministri Theresa May mantlipärijaks kandideeriv Jeremy Hunt ütles, et tema populaarne rivaal Boris Johnson on argpüks, sest ei soovi avalikest debattidest osa võtta.