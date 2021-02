Houstoni linnapea sõnul peaks Texase osariik kinni maksma elanike astronoomilised elektriarved

„Arve peaks minema Texase osariigile,” ütles Turner CBS Newsile, vahendab BBC.

Mõned elanikud on teatanud elektriarvetest üle 16 000 dollari (13 000 euro) mõne päeva eest.

Temperatuur langes Texases viimase 30 aasta madalaimale tasemele, kuni -18 kraadini Celsiuse järgi. Suurem osa Texasest oli kaetud lumega.

Ebatavaliselt külm ilm mitmetes USA lõunaosariikides nõudis vähemalt 70 inimelu.

Texas on pakasest taastumas, aga paljud elanikud peavad endiselt vett keetma, sest kardetakse, et vesi ei ole madala surve tõttu puhas.

Miljonid texaslased kannatasid elektrikatkestuste all. Nüüdseks on elektriga varustamine osariigis suuresti taastatud. Kohaliku aja järgi eile pärastlõunal oli elektrita veel alla 30 000 kliendi.

Texases võivad kliendid valida mitmete elektriga varustajate vahel. Enamik maksab kindla tariifi järgi, aga neil, kes maksavad muutuva tariifi järgi, tõusis hind temperatuuri langedes taevasse.

Osariigi elektrisüsteemi eest vastutavat Electric Reliability Council of Texast (ERCOT) süüdistatakse selles, et eriolukorraks puudus valmisolek.

Dallase elanik ja USA armee veteran Scott Willoughby rääkis ajalehele New York Times, et sai 16 000-dollarise elektriarve, mis neelas kõik tema säästud.

Linnapea Turner ütles CBS-ile, et kui ta oli osariigi kongressi liige, esitas ta eelnõu, et kindlustada, et oleks asjakohane reserv elektrikatkestuste vältimiseks, aga seda eelnõu arutusele ei võetud.

USA suuruselt neljanda linna Houstoni linnapea väitis, et süsteem ei olnud kliimamuutuse tekitatud tormide tingimustes oma ülesannete kõrgusel.

„Kõik see oli ettenähtav. Ma kirjutasin sellest 2011. aastal. Ja nende pööraste kulude kohta, mitte kliendid ei peaks neid kulusid enda kanda võtma. Nemad ei ole süüdi selles, mis sel nädalal juhtus,” ütles Turner.

Ka Fort Worthi linnapea Betsy Price ütles CBS-ile, et abi arvete maksmisel peaks tulema Texase osariigilt ja USA föderaalvalitsuselt.

Texase kuberner Greg Abbott kutsus tegutsema, et tagada, et texaslased ei jääks energiaarvete lõksu.

USA president Joe Biden kuulutas laupäeval Texases välja suurkatastroofi, mis avab tee föderaalraha eraldamiseks.