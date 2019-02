Houstoni lähedal kukkus alla suur kaubalennuk, ellujäänuid leida ei loodeta

Atlas Airi lend 3591 oli laupäeval teel Miamist Houstonisse, kui kaotas lennujuhtidega kontakti orienteeruvalt 48 kilomeetri kaugusel Houstoni George Bushi nimelisest rahvusvahelisest lennujaamast, vahendab uudisteportaal BBC.

USA lennundusamet püüdis radaritelt kadumise peale lennukiga kontakti saada, ent edutult, misjärel anti kohapealsetele võimudele teada võimalikust lennuõnnetusest.

Houstoni lähedal asuva Chambersi maakonna politsei eestkõneleja Brian Hawthorne ütles ajalehele Houston Chronicle, et lennuki rusudest leiti märke hukkunutest, mistõttu ei loodeta enam ühtki meeskonnaliiget elusana leida ja prioriteet on hetkel leida soiselt ja paiguti ainult hõljukitega ligipääsevatavalt maastikult kaubalennuki must kast.

Juhtunut uurib USA lennundusamet.