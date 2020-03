Horvaatias tuleb koroonakriisi kõrval tegelda maavärina tagajärgedega

Maavärin magnituudiga 5,5 tekitas tõsist kahju Zagrebi kesklinna hoonetele. Peaminister Andrej Plenković külastas oma meeskonnaga kõige rängemini kannatada saanud piirkondi ja leidis, et paljud hooned ei ole enam kasutuskõlblikud, mistõttu on nende elanikele vaja leida muu majutus, vahendab Euractiv.

Zagrebi piirkonda on alates pühapäevast raputanud veel 57 järeltõuget. Maavärin tekitas kõige suuremat kahju elumajadele, kirikutele ja enamikule kesklinnas asuvatele muuseumidele.

Horvaatia ehitusminister Predrag Štromar ütles eile, et hinnatakse enam kui 7000 hoone kahjusid, sest paljud neist ei ole ohutud. Rusude eemaldamiseks Zagrebist kaasati umbes 150 sõdurit.

„Ma ütleksin, et inimesed on endiselt šokiseisundis. Paljud neist on leidnud ajutise majutuse perekonnaliikmete juures. Mõned saavad majutust või abi kohalikelt võimudelt, tsiviilkaitseorganisatsioonidelt ja mõned saavad majutust Cvjetno Naselje tudengiühiselamust, mille me organiseerisime,“ ütles Štromar.