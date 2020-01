Horvaatia presidendivalimised võitis sotsiaaldemokraat Zoran Milanović

Milanović sai 52,7% häältest ja senine president Kolinda Grabar-Kitarović, kes püüdis ühendada killustunud parempoolseid, 47,3%. Valimisaktiivsus oli 55%, vahendab AFP.

„Neli miljonit meist ... ootab oma kohta Euroopas, mis on, vaatamata kõigile probleemidele, kõige meeldivam koht, kus elada, kõige rahumeelsem projekt, milles Horvaatia peab leidma oma koha ja huvi,” ütles 53-aastane Milanović Zagrebis oma toetajatele. „Olgem ühtsed oma erinevustes.”

Oma kampaanias rõhutas Milanović, et sõjad on möödas, viidates 1990. aastate iseseisvussõjale, mis on endiselt emotsionaalne teema.