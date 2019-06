Hormuzi väina lähedal sai kahjustada kaks tankerit, kahtlustatakse rünnakut

Teine tanker, Front Altair saatis hädasignaali Araabia Ühendemiraatide Fuhairah’ sadamasse. Ta oli võtnud Abu Dhabist peale naftalaadungi. Laeva omanik on Norra Frontline Ltd ja ta on registreeritud Marshalli saartel.

Taiwani riikliku naftafirma CPC Corpi esindaja Wu I-fang ütles, et Front Altair vedas 75 000 tonni naftat ja kahtlustatakse, et laev sai torpeedotabamuse. Wu sõnul on meeskond evakueeritud.