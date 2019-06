Hongkongis tuli miljon inimest tänavatele nn väljaandmisleppe vastu protestima

Aktsiooni korraldajate sõnul võttis pühapäevasest protestiaktsioonist osa üle miljoni inimese. Juhul, kui see vastab tõele, on see oma mõõtmetelt suurem ka meeleavaldustest 2014. aasta nn vihmavarjuliikumise tippajal, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Hongkongi Pekingi-meelne juht Carrie Lam teatas hiljuti, et esitab parlamendile seadusemuudatuse, mille alusel oleks inimesi võimalik kuriteokahtluse korral juhtumipõhiselt välja anda Taiwanile, Aomenile, aga ka Mandri-Hiinale. Hetkel ei saa seda Lami sõnul teha, sest nende maadega ei ole Hongkongil väljaandmislepingut.

Ka seaduseelnõu arutelul Hongkongi parlamendis puhkes rahvaesindajate vahel kähmlus.

Üldjuhul konservatiivne äriringkond võttis samuti sõna eelnõu vastu. Rahvusvaheline Kaubanduskoda Hongkongis teatas avalduses, et seaduseelnõus on „suuri puudusi“, mis võivad tähendada, et inimesed kaotavad oma vabaduse, vara ja isegi elu.