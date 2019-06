Hongkongis püüdsid meeleavaldajad valitsuse hoonesse tungida

Protestitakse seaduseelnõu vastu, mis lubaks kinnipeetute väljaandmist Mandri-Hiinasse. Hongkongi seadusandlik kogu on nüüd eelnõu teise lugemise edasi lükanud, vahendab BBC News.

Pekingi-meelne seadusandlik kogu tegi täna avalduse, milles teatas, et täna plaanis olnud istung lükatakse hilisemale ajale ja liikmetele teatatakse see aeg hiljem.

Vaatamata laialdasele vastuseisule on Hongkongi valitsus öelnud, et jätkab väljaandmise läbisurumist. Lõplikku hääletust on oodata 20. juunil ja on oodata, et eelnõu võetakse vastu.

Täna tulid taas tänavatele tuhanded inimesed, peamiselt noored ja tudengid, kes püüdsid blokeerida ligipääsu valitsushoonetele. Seni on meeleavaldused olnud rahumeelsed, aga täna üritasid meeleavaldajad tungida valitsuse hoonesse ning neid takistati pipragaasi, kumminuiade, kummikuulide ja veekahuritega.

„See käitumine on ületanud rahumeelsete kogunemiste piiri,” teatas Hongkongi politsei täna varem Twitteris. „Me kutsume üles lahkuma niipea kui võimalik... muidu kasutame me asjakohast jõudu.”

Väljaandmiseelnõu kriitikud viitavad piinamisele, meelevaldsetele kinnipidamistele ja sunniviisilistele ülestunnistustele Hiina õigussüsteemis.

Valitsus on lubanud õiguslikult siduvat inimõiguste kaitset ja muid meetmeid, mis väidetavalt peaksid muret leevendama.