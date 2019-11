Hongkongis piiras politsei ümber ülikoolilinnaku meeleavaldajatega

Politsei hoiatus, mis anti pärast seda, kui üht politseinikku tabas nool, märkis uut eskaleerumist ligi kuus kuud kestnud kriisis, vahendab AFP.

Hiina on korduvalt hoiatanud, et ei lepi sõnakuulmatusega ja üha rohkem kardetakse, et Peking võib otseselt sekkuda rahutuste mahasurumiseks.

Täna koidu ajal oli kuulda mitut plahvatust ja Hongkongi Polütehnilise Ülikooli (PoyU) sissepääsu juures süttis tulesein. Ilmselt püüdsid politseinikud siseneda ja meeleavaldajad osutasid neile vastupanu.

Politsei teatas, et on tulistanud ülikooli juures varahommikul kolm päriskuuli, aga keegi ilmselt pihta ei saanud.

Eile toimunud ägedad kokkupõrked, mille käigus tabas nool üht politseinikku jalga ning meeleavaldajad vastasid politsei pisargaasile bensiinipommidega, jätkusid öösel Kowloonis ja seejärel kutsuti üles kaitsma ümber piiratud ülikoolilinnakut.

Seal kaitsesid meeleavaldajad end politsei veekahuri eest vihmavarjudega ja loopisid soomussõidukit Molotovi kokteilidega, mille peale sõiduk süttis.

Politsei kuulutas ülikoolilinnaku „märulipaigaks” - märuli korraldamine on karistatav kuni kümneaastase vangistusega – ja blokeeris väljapääsud. Pressiesindaja Louis Lau esines Facebooki otseülekandes karmi hoiatusega.