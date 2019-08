Hongkongis kutsuti üles korraldama Balti Keti aastapäeval oma inimkett demokraatia toetuseks

Meeleavaldajate sageli kasutatava Redditiga sarnase foorumi LIHKG üks kasutaja tuli välja plaaniga korraldada „Hong Kong Way” („Hongkongi Tee”) täna hommikul. Praegu pole teada, kui palju inimesi kavatseb ideega kaasa minna, vahendab Hong Kong Free Press.

LIHKG-s avaldatud plaan kutsub inimesi kogunema kohaliku aja järgi reedel kell 19 kõnniteedele mööda kolme peamist metrooliini ja moodustama kätest kinni hoides kolm inimketti.

„Balti riigid näitasid maailmale, et nad olid ühtsed. Hongkongi elanikud on praegu samuti ühtsed. Kõik meie viis nõudmist tuleb täita, eriti meie peamine nõudmine: üleüldine valimisõigus,” kirjutas kasutaja „Spring Worm”, kes teema algatas.

„Me kutsume kesk- ja Hongkongi valitsust kuulama Hongkongi demokraatia ja vabaduse eest võitleva rahva tugevat avalikku arvamust ja kehtestama üleüldise valimisõiguse viivitamatult,” lisas idee algataja.

„Mis on veelgi tähtsam, on see, et me tõmbame endale rahvusvahelise meedia tähelepanu, et näidata rahvusvahelisele kogukonnale meie meelekindlust ja ühtust demokraatia eest võitlemisel. Me tõstame Hongkongi rahvusvahelises agendas kõrgemale kohale, lootes rohkem rahvusvahelist toetust,” kirjutas Spring Worm.