Hongkongi viimane britist kuberner süüdistab Hiina valitsust reetmises

"Hiina on reetnud Hongkongi elanikud," ütles Patten ajalehele The Times, avaldades arvamust, et Suurbritannial on endiselt "moraalne, majanduslik ja juriidiline" kohustus Hongkongi eest seista.

76-aastane Patten oli tunnistajaks, kui koloonia 1997. aastal taas Hiina kontrolli alla läks. Hongkong oli Suubritannia koloonia enam kui 150 aastat alates Hiina alistamisest brittide poolt esimeses oopiumisõjas.

Hongkongi autonoomia tagati kokkuleppega „üks riik, kaks süsteemi“, mis sai toonase Hiina valitsusjuhi Zhao Ziyangi ja Suurbritannia peaministri Margaret Thatcheri allkirjad osana Hiina-Briti ühisdeklaratsioonist 1984. aastal.

Kuid Hiina plaanid kehtestada Hongkongile uus julgeolekuseadus võib selle hävitada, tõdes Patten.

Hiina valitsus esitas nimelt reedel kogunenud Riiklikule Rahvakongressile kinnitamiseks Hongkongi julgeolekuseaduse, mis keelab mässu õhutamise, lahkulöömise ja keskvõimude vastase tegevuse.

USA on nimetanud seadust linna autonoomia "kirstunaelaks" ja Suubritannia on avaldanud sügavat muret, et seadus kahjustab "üks riik, kaks süsteemi" põhimõtet.

"See, mida me näeme, on uus Hiina diktatuur," sõnas Patten. "Suurbritannia valitsus peaks selgelt väljendama, et see, mida me näeme, on ühisdeklaratsiooni täielik hävitamine."

USA president Donald Trump hoiatas reedel, et Washington reageerib "väga tugevalt", kui Peking kavatseb seaduse vastu võtta. Hongkongi Hiina-meelne liider Carrie Lam teatas aga, et tema valitsus teeb "täielikku koostööd" Hiina parlamendiga riikliku julgeoleku tagamiseks, mis tema sõnul ei mõjuta Hongkongi õigusi, vabadusi ega kohtute sõltumatust.

Patten leidis, et lääs peaks lõpetama Hiina raha tagaajamise ning Suurbritannia peaks hoolikalt kaaluma loobumist Hiina telekommunikatsiooniseadmete tootja Huawei osalusest oma kodumaise 5G-võrgu ülesehitamisel.

„Me peaksime lõpetama enda lollitamise, et pärast kõiki neid alandusi ootab meid ees üks suur rahapada. See on alati olnud illusioon,” sõnas Patten.

„Teeme jätkuvalt nalja, et kui me ei tee kõike, mida Hiina soovib, siis jääme suurepärastest kauplemisvõimalustest mingil moel ilma. See on jama jutt.”