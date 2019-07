Hongkongi valitsusjuht teatas, et massimeeleavaldused esile kutsunud väljaandmiseelnõu on surnud

Lam tunnistas tänasel pressikonverentsil, et valitsuse töö eelnõu kallal oli „täielik läbikukkumine”. Samas ei öelnud ta, et see on täielikult tagasi võetud, nagu meeleavaldajad on nõudnud, vahendab BBC News.

Eelnõu kutsus esile nädalaid kestnud rahutused linnas ja valitsus oli juba selle menetlemise tähtajatult peatanud.

„Aga veel on rippuma jäänud kahtlusi valitsuse siiruse kohta või muresid, kas valitsus taasalustab protsessi seadusandlikus nõukogus,” ütles Lam ajakirjanikele. „Seega ma kordan siin, sellist plaani ei ole. Eelnõu on surnud.”

Varem oli Lam öelnud, et eelnõu sureb 2020. aastal, kui seadusandliku kogu praeguse koosseisu volitused lõpevad.

„Eelnõu on surnud on poliitiline kirjeldus ja see ei ole seadusandlik keel,” kommenteeris Kodanike Partei rahvaesindaja Alvin Yeung BBC-le, lisades, et eelnõu on tehniliselt endiselt teisel lugemisel. „Meil ei ole aimugi, miks tegevjuht keeldub kasutamast sõna tagasi võtma.”

Üks protestiliikumise juhtfiguure, tudengiaktivist Joshua Wong kordas nõudmist, et eelnõu tuleb ametlikult tagasi võtta, ja süüdistas Lami sõnamängu kasutamises Hongkongi inimestele valetamiseks.

Seotud lood: Hongkongis jätkuvad Hiina võimu alla minemise aastapäeval kokkupõrked politsei ja meeleavaldajate vahel

[THREAD: Fed up with Carrie Lam's wordplay]



1. What #CarrieLam saying “the Bill is dead” is another ridiculous lie to the people of #HongKong and foreign media because the bill still exists in the ''legislative programme'' until July next year. — Joshua Wong 黃之鋒 (@joshuawongcf) July 9, 2019

Eelnõu vastased väidavad, et see õõnestaks Hongkongi õiguslikku sõltumatust ja seda võidaks kasutada Hiina valitsuse vastu sõna võtjate sihikule võtmiseks.