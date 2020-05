Hongkongi valitsusjuht Lam: julgeolekuseadus on mõeldud käputäie terroristide ja riigivastaste vastu

Oma esimeses avalikus sõnavõtus eelnõu kohta ütles Lam, et on vastutustundlik samm kaitsta seaduskuulekat enamust, vahendab BBC News.

Lam eitas, et eelnõu piirab hongkonglaste õigusi.

Need õigused on kehtinud pärast territooriumi üleandmist Suurbritannialt Hiinale 1997. aastal. Hongkongi põhiseadus tagab teatud vabadused nagu õiguse meelt avaldada, mida Mandri-Hiinas ei ole.

Seaduseelnõu esitatakse Hiina kummitemplist parlamendile, Riiklikule Rahvakongressile sel nädalal.

Lami sõnul on teiste riiki sekkumine sellesse asjakorraldusse kohatu. Ta ütles, et ükski riik ei lepiks vigase riikliku julgeoleku seadusandlusega ning Hongkong Hiina osana ei ole erand.

Lam rääkis ka avalikkuse „positiivsest reageeringust” viimastel päevadel, kuulutades, et see on löök näkku välismaa poliitikute jutule.

Lam teatas, et eelnõu on suunatud „käputäie inimeste” vastu, kes tegelevad terrorismi ja riigivastase tegevusega, ning kõik, kellele eelnõu muret valmistab, peaksid ära ootama selle detailide avaldamise.

Lam lubas, et Hongkongi vabadused ja põhiväärtused jäävad alles, aga lisas, et „õigused ja vabadused ei ole absoluutsed”.

Eelnõu parandab Hongkongi staatust ülemaailmse finantskeskusena, mitte ei kahjusta seda, väitis Lam, nimetades hirme „täiesti alusetuiks”.

Kardetakse, et seadus võimaldab tekitada Hiinal Hongkongis oma julgeolekuasutused linna omade kõrvale.