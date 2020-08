Hongkongi uue julgeolekuseaduse alusel vahistati meediamagnaat Jimmy Lai

Lai on olnud väljapaistev demokraatia eest võitleja ja eelmisel aastal toimunud meeleavalduste toetaja, vahendab BBC News.

Veebruaris esitati 71-aastasele Laile, kellel on ka Suurbritannia kodakondsus, süüdistus ebaseadusliku kogunemise korraldamises ja hirmutamises.

Hiina riiklik väljaanne Global Times nimetas Laid täna rahutuste toetajaks ja väitis, et tema väljaanded on õhutanud viha, levitanud kuulujutte ning mustanud aastaid Hongkongi juhte ja Mandri-Hiinat.

Global Times teatas veel, et lisaks Laile on vahistatud tema kaks poega ja Next Digitali kaks kõrgetasemelist juhti.

Jimmy Lai, who is a UK citizen, is handcuffed and and escorted to a van. Arrested for alleged foreign collusion, he is so far the highest-profile arrested after national security law was inserted by Beijing. Police says he is also arrested for committing fraud. #HongKongProtests pic.twitter.com/Vi4okmLhUv