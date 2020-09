Hongkongi tuntuim aktivist Joshua Wong vahistati 2019. aasta "ebaseadusliku kogunemise" pärast

Wong vahistati „ebaseadusliku kogunemise” eest seoses 2019. aasta meeleavaldusega valitsuse keelu vastu kanda maske, mis kehtestati enne koroonaviiruse pandeemiat, teatas tema advokaat, vahendab AFP.

23-aastane Wong teatas Twitteris, et ta vahistati ka „drakoonilise maskivastase seaduse” rikkumise eest, mis on vahepeal põhiseadusevastaseks kuulutatud.

Wongi advokaat Jonathan Man ütles AFP-le, et mees vahistati, kui ta oli politseis aru andmas teise asja kohta, mille eest ta on praegu kohtu all.

„Wongi süüdistatakse ebaseaduslikul kogunemisel osalemises eelmise aasta 5. oktoobril, kui sajad inimesed marssisid valitsuse kehtestatud maskivastase seaduse vastu,” ütles Man.

See marss toimus päev pärast seda, kui suur osa linnast oli seiskunud, metrooliiklus peatatud ning paljud poed ja kaubanduskeskused suletud pärast vägivalda täis ööd.