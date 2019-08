Hongkongi tänavatel hakati protestima hoolimata võimude ähvardusest saata korda looma sõjavägi

Täna kogunesid tuhanded inimesed tiheda asustusega Mongkoki linnaosa parki, kus varem on protestijatel juba varem olnud probleeme politseinikega, kes neid sealt minema tahavad ajada. Hüüti loosungeid, millega nõuti piirkonna vabaduste tagamist, vahendab uudistekanal BBC.

Omapoolse vastuprotesti korraldasid samal ajal ka valitsuse toetajad, kes lehvitasid ühes teises Hongkongi pargis Hiina lippe ja avaldasid vastumeelsust sõnumitele, millega nõutakse piirkonna juhi tagandamist.

Homme on kavas veel kaks protestimarssi: üks Hongkongi saarel ja teine Tseung Kwan O piirkonnas. Ülehomme toimub aga ülelinnaline streik ja meeleavaldused seitsmes erinevas kohas.

Hiina relvajõudude Hongkongi garnisoni juht Chen Daoxiang kommenteeris sel kolmapäeval esimest korda valitsusvastaseid meeleavaldusi ja hoiatas, et sõdurid on valmis korra taastamiseks sekkuma.

Ühtlasi avaldas Hongkongi väejuhatus kolmeminutilise „reklaamvideo”, millel on näha sõjaväelasi harjutamas massirahutuste mahasurumist, aga ka tankide ja automaatidega varustatud sõjaväelasi. „Kõigi tagajärjede eest vastutate omal riisikol,” hoiatab sõjaväelane ühes stseenis rahvahulka.

„Hiljuti on Hongkongis toimunud rida erakordselt vägivaldseid intsidente,” ütles Chen garnisonis korraldatud vastuvõtul. „Ja need on kahjustanud linna jõukust ja stabiilsust ning seadnud ohtu seadusliku ja ühiskondliku korra, sh tõsisesse ohtu Honkongi kodanike elu ja turvalisuse ja rikkunud põhimõtet „Üks riik, kaks süsteemi”.”