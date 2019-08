Hongkongi protestijad tulid võimude keelust hoolimata tänavatele

Täna möödub viis aastat sellest, kui Hiina esitas ettepaneku viia Hongkongis läbi demokraatlikud valimised, nagu on sätestatud Hiina ja Hongkongi põhiseadustes, vahendab The Guardian.

Hiina korraldus võimaldas rahval hakata valima Hongkongi juhti, ent ainult nende kandidaatide hulgast, kelle valis Pekingi-meelsete liikmete domineeritav valimiskomisjon. Otsus tõi kaasa kaks kuud kestnud demokraatiameelsed protestid, mis 2014. aasta sügisel linna halvasid, saades tuntuks kui vihmavarjuliikumine.

Tänavuse suve meeleavaldused on nüüd kestnud kauem kui toonane vihmavarjuliikumine, üllatades oma hooga nii protestijaid kui ka elanikke. Vähesed on kindlad, et olukord lõpeb rahumeelselt.

Täna pärastlõunaks olid meeleavaldajad tänavatel üle Hongkongi saare, hõivates põhimaanteed, mistõttu politsei kutsus üles "seesugust ebaseaduslikku tegevust viivitamatult lõpetama".

Hongkongi juht Carrie Lam on vihjanud, et vastu võidakse võtta karm hädaolukorra seadus, mis annab valitsusele laiaulatuslikud volitused meeleavalduste mahasurumiseks. Vastasseisud politseiga on juba muutunud vägivaldsemaks.

Vaatlejad arvavad, et sellest nädalavahetusest võib kujuneda liikumise potentsiaalne pöördepunkt, sest pinged kasvavad ja vastasseisud muutuvad vägivaldsemaks. Vaatlejate arvates soovib Peking meeleavaldused peatada enne 1. oktoobrit, mil möödub 70 aastat kommunistliku riigi asutamisest, mis on viimasele oluline poliitiline aastapäev.