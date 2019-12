Hongkongi protestijad naasid tänavatele: politsei lasi käiku pisargaasi

Tänaseks on kavandatud kolm üritust, sealhulgas marss USA konsulaati, et tänada Ameerika juhte linna protestiliikumist toetavate õigusaktide eest, vahendab uudisteagentuur AFP.

Õhtune marss kordab liikumise viit nõudmist, mis hõlmavad linna seadusandliku kogu ja juhtkonna otseseid valimisi ning uurimist väidetavasse politsei liigsesse jõukasutusse meeleavaldajate vastu.

"Tahan kõigile meelde tuletada, et hoolimata väikesest võidust ringkonnavolikogu valimistel, ei tohi me unustada, miks me kõike seda alustasime, ja peame pöörduma tagasi oma peateema juurde - nõudma tagasi Hongkongi, meie aja revolutsiooni; viis nõudmist, mitte üks vähem," ütles meeleavalduse korraldajatest.

Laupäeva öösel tulistas politsei pärast valimisi esimest korda kolm kanistrit pisargaasi meeleavaldajate suunas, pärast seda, kui protestijad blokeerisid Mong Koki piirkonnas teid.

Politsei on pärast protestide algust vallandanud enam kui 12 000 pisargaasi kanistrit, kusjuures hädavajalike gaasimaskide kandmine on sageli kinnipidamise põhjuseks.

Internetis avaldati sel nädalavahetusel ka video, millel on näha, kuidas protestija ründab julmalt meest, kes üritab teed barrikaadidest puhastada.

Politseiülem Tang Ping-keung ütles pühapäeva hommikul antud raadiointervjuus, et rünnak toimus Mong Kokis.

"See oleks võinud ohvri tappa," ütles Tang, kelle sõnul löödi mehel raudesemega pähe.

Juhtunut uuritakse.

Mehe seisund polnud kohe selge, kuid haiglavõimude sõnul on kõigi protestidelt haiglasse toodud inimeste seisund stabiilne.

Ligi kuus kuud tagasi puhkesid Hongkongis protestid vastuseisuna eelnõule, mis oleks lubanud inimesi Mandri-Hiinale välja anda.

Eelnõu võeti küll tagasi, kuid liikumine laienes laiemateks üleskutseteks linna vabaduste kaitseks.