Hongkongi protestidel paluti USA aktiivsemat sekkumist

Osa neist kandis plakateid, millele oli kirjutatud "President Trump, palun päästke Hongkong" ja "Tehke Hongkong taas suurepäraseks" ("Make Hong Kong great again"), vahendab uudistekanal BBC.

Meeleavaldused, mis on kestnud juba 14. järjestikust nädalat, on jätkunud, hoolimata sellest, et Hongkongi juhtkond täitis lõpuks ühe protestijate peamise nõudmise, loobudes väljaandmisleppest.

Hiina on teisi riike järjekindlalt hoiatanud, et need ei sekkuks Hongkongi küsimusse.

Avalduses öeldakse, et olukord Hongkongis, endises Suurbritannia koloonias, mis anti Hiinale tagasi 1997. aastal, on puhtalt tema enda siseasi.

Meeleavaldajad lehvitasid USA lippe ja skandeerisid USA-le adresseeritud loosungeid Hongkongi Hiinast vabastamiseks.

Nad paluvad USA-l võtta vastu kavandatud "Hongkongi inimõiguste ja demokraatia seadus", mida demokraatidest senaatorid järgmisel nädalal arutama hakkavad.

Seaduse kohaselt peaks USA igal aastal veenduma Hongkongi kõrges autonoomias, et õigustada selle erilist kaubandusstaatust.

Samuti võib see viia Hiina ametnikud USA sanktsioonide alla, kui nad leitakse olevad vastutavad Hongkongi vabaduste pärssimise eest.

Meeleavaldajad laulsid USA hümni ja skandeerisid oma uut juhtlauset "viis nõudmist, mitte vähem" - pärast seda, kui üks nende tingimustest täideti selle nädala alguses.