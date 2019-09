Hongkongi meeleavaldajad nõudsid Briti saatkonna ees Londoni sekkumist

Meeleavaldajad laulsid Briti hümni "Jumal päästa kuninganna" ("God save the Queen") ja lehvitasid Union Jacki ehk Briti riigilippe, vahendab uudistekanal BBC.

Tuhanded trotsivad linnas ka politseikeeldu ja marsivad läbi selle südame. Nende nõudmiste hulka kuulub muu seas ka täieliku demokraatia kehtestamine.

Hiina on hoiatanud teisi riike, et nad ei sekkuks Hongkongis toimuvasse, öeldes, et olukord seal on puhtalt Pekingi enda siseasi.

Suurbritannia on öelnud, et tal on juriidiline kohustus tagada, et Hiina järgiks Hongkongis selle üleandmise tingimuseks olnud põhimõtet "üks riik, kaks süsteemi".

Meeleavaldajatel õnnestus juba selle kuu alguses välja kaubelda oluline järeleandmine, kui rahutused põhjustanud seaduseelnõu Mandri-Hiinaga väljaandmisleppe sõlmimiseks tühistati.

Kuid see ei olnud piisav rahutuste lõpetamiseks, sest protestijad jätkasid nõudmast demokraatlikke õigusi ja uurimise alustamist politsei jõu kuritarvitamisse.

Kuigi Hong Kong on osa Hiinast, annab põhimõte "üks riik, kaks süsteemi" sellele suure autonoomia ja kaitseb selliseid õigusi nagu kogunemisvabadus ja sõnavabadus.

Kuid täna Suurbritannia konsulaadi ees protesteerinud inimesed kandsid loosungeid nagu ""Üks riik, kaks süsteemi" on surnud" ja "Vabastage Hongkong".

"Meile lubati, et Hongkongi inimesed saavad nautida põhilisi inimõigusi ja nende kaitset," ütles üks meeleavaldaja BBC-le.

"Me usume, et Suurbritannia valitsusel on Hongkongi inimeste kaitsmiseks seaduslik õigus ja moraalne kohustus," lisas ta.

Hiina kinnitab, et on endiselt kokkuleppe järgmisele pühendunud.