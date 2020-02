Hongkongi koroonaviiruse ekspert: nakatuda võib kaks kolmandikku inimestest

Leung ütles, et kui Hiina drastilised ohjeldamismeetmed osutuvad edukateks, peaksid ka teised riigid kaaluma nende kasutuselevõttu, aga on ka vastuseta küsimusi.

„Kas need massilised rahvatervishoiualased sekkumised, sotsiaalne distantseerumine ja liikumispiirangud on Hiinas töötanud?“ küsis Leung teel Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) kohtumisele Genfis.

„Kui see nii on, kuidas saame me need tarvitusele võtta, või ei ole see võimalik?“ lisas Leung.

Enamik eksperte arvas, et iga nakatunu annab viiruse edasi keskmiselt veel 2,5 inimesele. See annab potentsiaalse „ründemäära“ 60-80%.

„Kas 60-80% maailma elanikkonnast nakatub? Võib-olla mitte. Võib-olla tuleb see lainetena. Võib-olla viiruse surmavus nõrgeneb, sest kindlasti ei ole kasulik, kui see tapab kõik oma teel, sest see ise tapetakse ka,“ ütles Leung.