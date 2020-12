Hongkongi kolm demokraatialiikumise aktivisti eesotsas Joshua Wongiga mõisteti vangi

Kõik mõisteti süüdi ebaseadusliku kogunemise eest, vahendab BBC News.

Et neile süüks pandavad teod leidsid aset enne Pekingis vastu võetud karmide karistustega julgeolekuseaduse jõustumist, vältisid nad potentsiaalset eluaegset vanglakaristust.

Wongile määrati 13,5-kuune ning Chow’le ja Lamile vastavalt kümne- ja seitsmekuune karistus.

Aktivistid olid juba varem vahi all, sealjuures Wong üksikkongis.

Kõik kolm mõisteti süüdi sanktsioneerimata kogunemise korraldamise ja sellel osalemise eest politsei peakorteri juures demokraatiameelsete meeleavalduste alguses eelmise aasta juunis.

„Kohtualused kutsusid protestijaid peakorterit ümber piirama ja skandeerisid hüüdlauseid, mis õõnestavad politseijõude,” ütles kohtunik Wong Sze-lai. „Viivitamatu vangistamine on ainus asjakohane valik.”

Teatatakse, et Chow puhkes otsuse ettelugemise ajal nutma. Wong hüüdis aga: „Eesseisvad päevad on karmid, aga me peame vastu.”

Advokaatide vahendusel teatas Wong Twitteris: „Me ühineme nüüd võitlusega vanglas koos paljude vaprate protestijatega, vähem nähtavana, aga ikkagi olulisena võitluses demokraatia ja vabaduse eest Hongkongis.”

Inimõigusteorganisatsioon Amnesty International mõistis kohtuotsuse hukka, teatades, et see on võimude viis saata hoiatus kõigile, et need, kes söandavad valitsust avalikult kritiseerida, võivad olla järgmised.