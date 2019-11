Hongkongi kohalikel valimistel said Pekingi-meelsed kandidaadid lüüa

Kohaliku meedia andmetel kontrollivad 18 kohalikust volikogust 17 nüüd demokraatiameelsed liikmed, vahendab BBC News.

Valimistel näidati üles enneolematut aktiivsust. Osales 71% valimisõiguslikest.

Tulemust peetakse protestiavalduseks Lami vastu pärast kuid kestnud meeleavaldusi ja rahutusi.

Täna tehtud avalduses ütles Lam, et valitsus ootas selliseid tulemusi.

Lam ütles, et on erinevaid analüüse ja tõlgendusi, aga paljud on arvamusel, et tulemused peegeldavad inimeste rahulolematust praeguse olukorra ja sügavale juurdunud probleemidega ühiskonnas.

Lami sõnul kuulab valitsus alandlikult kodanike arvamusi ja mõtleb nende üle tõsiselt.

Hongkongi kohalike volikogude liikmetel on vähe poliitilist võimu ja peamiselt tegelevad nad kohalike küsimustega nagu bussiliinid ja prügimajandus, mistõttu ei tunta nende valimiste vastu tavaliselt eriti huvi.

Samas saavad kohalike volikogude liikmed valida ka 117 esindajat 1200-liikmelisse komiteesse, mis valib Hongkongi juhi. Need 117 kohta on nüüd tõenäoliselt demokraatiameelsete kandidaatide käes.

Valimistulemus on aga ka väga sümboolne.

Oli ebaselge, kui suur osa hongkonglastest pidevalt eskaleerunud protestiliikumist toetab ja võimud lootsid, et valimistulemus marginaliseerib meeleavaldajad äärmuslaste väikese grupina.

Paljudes valimisringkondades võitsid aga noored esmakordsed kandideerijad, kes olid meeleavaldajatele otseselt toetust avaldanud, valitsust toetavaid kogenud poliitikuid.