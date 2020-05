Hongkongi julgeolekujuhi sõnul on uut julgeolekuseadust vaja terrorismi vastu võitlemiseks

Pärast kuid vaikust algasid Hongkongis taas meeleavaldused pärast seda, kui Hiina keskvalitsus esitas uue julgeolekuseaduse eelnõu, mis muudaks radikaalselt Hongkongi unikaalset staatust, vahendab BBC News.

Seaduse vastaste sõnul on see otsene katse piirata Hongkongis vabadusi ja vaigistada kriitikud.

Neljapäeval esitati seaduseelnõu Hiina parlamendile, Riiklikule Rahvakongressile.

Hiina välisminister Wang Yi ütles, et seadus, mis keelaks „riigireetmise, eraldumispüüded, mässu õhutamise ja riigivastase tegevuse”, tuleks kehtestada „vähimagi viivituseta”.

Eile trotsisid tuhanded inimesed Hongkongis valitsuse hoiatusi ja marssisid protestiks läbi kesklinna.

Märulipolitsei kasutas pisargaasi ja veekahurit. Vahistati vähemalt 180 inimest.

Hongkongi julgeolekuminister Lee ütles tänases avalduses, et viimase aasta jooksul on „vägivald Hongkongis eskaleerunud ning paljud juhtumid hõlmavad lõhkeaineid ja ehtsaid tulirelvi”.

„Terrorism kasvab linnas ja tegevus, mis kahjustab riiklikku julgeolekut, nagu „Hongkongi iseseisvus”, on muutunud levinumaks,” ütles Lee.

Lee sõnul näitasid eilsed kokkupõrked kiire otsuse tegemise vajalikkust Riikliku Rahvakongressi poolt ning seda, et seadus tagab Hongkongi „pikaajalise õitsengu ja stabiilsuse”.

Seaduseelnõu tervitas ka Hongkongi politseiülem Chris Tang, kes ütles, et meeleavaldajatelt ära võetud relvad ja lõhkeaine näitasid, et Hongkong on riikliku julgeoleku alases riskipunktis ning on vajadus efektiivsete meetmete järele olukorra halvenemise ärahoidmiseks.

Hongkongi oma põhiseaduse järgi vastutab territoorium oma siseasjade ja julgeoleku eest ise.

Hiina Riiklikule Rahvakongressile esitatud otsuse projekt sisaldab aga paragrahvi, milles öeldakse, et Hongkong peab riiklikku julgeolekut parandama.

„Vajaduse korral moodustavad rahva keskvalitsuse asjakohased riikliku julgeoleku organid Hongkongis agentuure, et täita asjakohaseid ülesandeid riikliku julgeoleku kaitsmiseks vastavalt seadusele,” öeldakse eelnõus.

See tähendab, et Hiinal võib potentsiaalselt olla Hongkongis oma julgeolekuasutusi linna omade kõrval.