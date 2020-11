Hongkongi juht, kel pole pangaarvet, hoiab kodus hunnikute viisi sularaha

Ta selgitas, et USA sanktsioonide tõttu ei ole tal enam võimalik ühtki pangatehingut teha, mistõttu ta saab palka sularahas ja kasutab sularaha ühtlasi kõikideks tehinguteks, vahendab BBC.

USA teatas sanktsioonide kehtestamisest Lamile ja veel mitmetele linna kõrgele ametnikule tänavu suvel, - kui Hiina jõustas oma erihaldusterritooriumil karmi julgeolekuseaduse -, külmutades nende varad ja keelates nende rahaliste tehingute vahendamise USA ettevõtete poolt.

„Teie ees istub Honkongi erihalduspiirkonna täitevjuht, kelle jaoks ei ole saadaval ühtegi pangateenust,” ütles Lam usutluses ingliskeelsele telekanalile HKIBC. „Mul on kodus hunnikute viisi sularaha, valitsus maksab mulle ka palka sularahas, sest mul ei ole pangaarvet,” jutustas ta.

Valitsusjuhi sõnul kasutab ta sanktsioonide tõttu „kõigi asjade jaoks sularaha”. Ta lisas, et on „väga auväärne” olla USA sanktsioonide „põhjendamatu” ohver.

Tema avaldus tekitas aga meedias küsimuse, kuidas Lami suurt palka - mis on valitsusjuhtide seas üks maailma kõrgematest - tema residentsi transporditakse. Hongkongi juht Lam teenib nimelt aastas 5,21 miljonit Hongkongi dollarit (560 000 eurot), märgib BBC.

Juunis jõustas Hiina Hongkongis vastuolulise riikliku julgeoleku seaduse, mis kriitikute sõnul ohustab erihalduspiirkonna vabadusi ja õõnestab selle autonoomiat. Ühtlasi hõlbustab see protestijate karistamist ja kardetakse, et see võib ohtu panna ka kohtuvõimu sõltumatuse.