Hongkongi aktivistid tahavad proteste Mandri-Hiinasse eksportida

Kuigi vastuoluline väljaandmiseelnõu on nüüdseks Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse poolt tagasi lükatud, jäi märkimisväärne osa sadadest tuhandetest meelt avaldanutest tänavale tänaseni. Nüüd plaanivad peamiselt tudengitest koosnevad rühmad korraldada nädavahetusel väljaastumisi mandri-hiinlaste seas populaarsetes ostlemispiirkondades Sheung Shuis ja Sha Tinis, vahendab Singapuri uudisteagentuur CNA.

"Me üritame oma revolutsiooni eksportida," kinnitas protestide üks juhtfiguure Bonnie Leung. "Kui nad [turistid mandrilt] näevad, mida Hongkongis tehakse, viivad nad need ideed koju kaasa. Kunagi saab olema demokraatia nii meil kui Hiinas," on Leung lootusrikas.

Kui teated suurtest protestidest levisid mujal maailmas kulutulena, siis Hiina valitsuse tsensorid suutsid uudiselt valdavalt tsenseerida. Ka sotsiaalmeedia, näiteks Instagram, mille kaudu meeleavalduste infot läbi hashtagide levitati, on Kommunistliku Partei poolt keelatud. Nii pole Mandri-Hiina elanikud nendest sündmustest enamasti kuulnudki. Viimaste plaanidega esitavad protestijad seega otsese väljakutse keskvalitsusele.