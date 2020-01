Hongkong kuulutas uue viiruse leviku tõttu välja eriolukorra

Hädaolukord hõlmab kogu 7,3 miljoni elanikuga Hongkongi territooriumi, vahendab uudistekanal Sky.

Teadaolevaid haigusjuhte on Hongkongis täna hommikuse seisuga kaks, ent arvestades elanikkonnatihedust, on võimudel mure, et võib korduda samalaadse SARS-viiruse epideemia, mis nõudis 2000ndate alguses pea 300 inimese elu.

Võimud on andnud soovituse rahvakogunemisi vältida, ent on veel teadmata, kas linnas toimuvad valitsusvastased meeleavaldused jäävad sel nädalavahetusel toimumata.

Ühtlasi jäävad suletuks ka koolid.

Hiina võimud teatasid täna, et uude koroonaviirusesse surnute arv tegi järjekordse hüppe, kasvades 41-ni, samal ajal kui kinnitatud haigusjuhte on juba üle 1300.