Hollandis Utrechtis avati maailma suurim jalgrattaparkla

Eriliseks teeb jalgrattaparkla see, et see koosneb kolmest korrusest. „Jalgrattakeldri” ehitus läks maksma umbes 30 miljonit eurot ning seda finantseerisid Utrechti omavalitsus, Hollandi raudtee infrastruktuuriettevõte ProRail, Hollandi raudteefirma Nederlandse Spoorwegen (NS) ja infrastruktuuri- ja veemajandusministeerium, vahendab De Telegraaf.

Jalgrattaparkla ehituseks kasutati 17 500 kuupmeetrit betooni. Põrandapindala on umbes 21 000 ruutmeetrit.