Hollandis toimub tuline kohtuvaidlus liikumiskeelu üle. Riigi kiirapellatsiooni toel jäi komandanditund siiski jõusse

Teise astme kohus leidis, et tuleb vältida jojo-efekti, vahendab Hollandi ringhääling NOS.

„Praegu on liikumiskeeld ja kui me kohtuna seda peatamist ei otsusta, on liikumiskeeld läbi. Mis juhtub, kui me põhiprotseduuril teisiti otsustame? Siis peab liikumiskeeld taas kehtima hakkama. Ja vastasel juhul lõpeb liikumiskeeld paar päeva hiljem kui täna. Nendes tingimustes leiame me, et riigi huvid kaaluvad rohkem,” ütles kohtu eesistuja.

Viruswaarheidi üks juhte Willem Engel reageeris vihaselt. „Te teete suure vea,” ütles Engel kohtunikule. „See on vastuvõetamatu. Te olete ju ometi seda sisuliselt uurinud. Te peate ise kohtuniku ees vastust andma.”

Eile enne seda oli Haagi madalama astme kohus otsustanud, et liikumiskeeld tuleb kohe lõpetada, mida Viruswaarheid oli nõudnud. Hollandi riik kaebas selle otsuse edasi ja taotles kõrgema astme kohtunikult kiirkorras apellatsiooniga madalama astme kohtu otsuse peatamist, et liikumiskeeld jääks kehtima vähemalt edasikaebuse arutamiseni põhiistungil, mis toimub reedel kell 10.

Viruswaarheidi jurist Jeroen Pols püüdis veidi pärast istungi algust kohtu vastu vaidlustust esitada, väites, et see on erapoolik. Pols leidis, et on ebaõiglane, et juhtumit nii kiiresti käsitletakse. Samuti pahandas Pols selle peale, et kohtu eesistuja nimetas tema organisatsiooni kogemata Viruswaanzin’iks, mis tähendab Viirusehullus. See vaidlustus lükati aga tagasi.

Hollandi riigiadvokaat Reimer Veldhuis ja tervishoiuametkonna RIVM tippametnik Jaap van Dissel rõhutasid oma kiirapellatsioonis tähtsust, mida riik liikumiskeelule omistab. Veldhuis rääkis kiirustades, ilmselt selle tõttu, et liikumiskeelu algamise aeg, kell 21 oli kiiresti lähenemas.

Veldhuis ütles, et madalama astme kohtu kohtunik seadis oma arvamuse kõrgemale Hollandi koroonaviiruse kriisimeeskonna ja parlamendi alamkoja Tweede Kameri arvamusest. Veldhuis väitis, et on ülimalt tähtis, et liikumiskeeld jääks kehtima vähemalt seni, kuni kõrgema astme kohus selle kohta oma põhiotsuse teeb.

Samuti väljendas Veldhuis hirmu tohutu hulga kontaktide pärast, kui liikumiskeeld lühikeseks ajaks kaob, mis tooks kaasa ka nakatumiste järsu kasvu.