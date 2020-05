Hollandis peetakse võimalikuks koroonaviiruse ülekandumist naaritsalt inimesele

Schouteni sõnul ei peeta naaritsalt inimesele ülekandumise võimalust siiski suureks. Ühel naaritsafarmi töötajal leiti viirus, millel on sarnasusi sama farmi naaritsal avastatud viirusega. Tegemist oleks esimese korraga Hollandis, kui loom on inimese koroonaviirusega nakatanud. Kuidas on sellega teistes riikides, ei osanud minister öelda, vahendab Hollandi ringhääling NOS.

Hollandi naaritsafarmidele kehtestati siiski erimeetmed. „Kõiki ettevõtteid kontrollitakse ja tuleb külastuskeeld,” ütles Schouten. Töötajad peavad hakkama kaitseriietust kandma. Schouteni sõnul viirust õhus väljaspool hooneid, kus naaritsaid peetakse, ei ole.

Hollandis uuritakse ka teisi (põllumajandus)loomi. Schouteni sõnul uuritakse nüüd näiteks sigu. Schouten rõhutas, et ühtki nakatunud siga teada ei ole. „Aga me tahame uurida, kuidas loomade ja inimeste vaheline ülekandumine toimub,” ütles Schouten.

Varem on koroonaviirusega nakatunud kassid ja koerad. Minister ütles, et kui lemmikloom on nakatunud, peab ta püsima siseruumides ja füüsilist kontakti temaga tuleb vältida.