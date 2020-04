Hollandis paranes koroonaviirusest 107-aastane naine

17. märtsil sõi proua Ras veel sünnipäevakooki, aga 18. märtsil ei tundnud ta end enam hästi. Test näitas, et ta on koroonaviirusega nakatunud.

Perekonnale oli see paras vapustus, teatas Goree-Overflakkee uudisteportaal, mis võttis ühendust naise sugulase Maaikega. „Kui ma seda kuulsin, mõtlesin ma ausalt öeldes, et ta ei ela seda üle. Kõik need lood, mida kuuleb inimeste kohta intensiivravil, kes on nii halvas seisundis. Ja siis veel tema vanus,“ ütles Maaike.

Seetõttu nimetab Maaike seda imeks, et esmaspäeval saabus arsti teade, et Cori tervis on paranenud. „See oli nii tohutu kergendus, kui arst helistas. Ma olen oma tädiga loomulikult vahepeal rääkinud ja ta ei kartnud kordagi. Ta on tõesti uskumatult tugev. Meile kõigile on see väga suur kergendus, et see selja taga on,“ ütles Maaike.

