Hollandis osutusid sajad tuhanded Hiinast ostetud näomaskid defektseteks

Foto: ANN WANG, REUTERS

Holland kutsus tagasi sajad tuhanded Hiinast imporditud näomaskid, sest leiti, et need on defektsed, teatas tervishoiuministeerium laupäeval.