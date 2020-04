Hollandis on mobiilimaste süüdatud või püütud süüdata 18 korda – taustal vandenõuteooria 5G kohta

Viimasest põlengust teatati kell 1.15 öösel. Politsei teatel on kahju mastile suur. Uurimine näitas, et põleng oli ilmselt süüdatud, vahendab Hollandi ringhääling NOS.

Alates 3. aprillist oli see juba 18. kord, kui on süüdatud mobiilsidemast või on seda üritatud. Sotsiaalmeedias väidavad vandenõuteoreetikud, et koroonaviiruse pandeemia on seotud 5G sidetehnoloogiaga, kuigi tegelikkuses sellist seost ei ole.

Hollandi politsei teatas eile, et on saanud 25 uut vihjet mobiilsidemastide süütamiste kohta pärast seda, kui avaldati kahtlusaluste fotod.

Hollandi terrorismivastase võitluse ja julgeoleku riiklik koordinaator on nimetanud mobiilsidemastide saboteerimist varem „murettekitavaks arenguks”. Side on vajalik näiteks ka haiglatele ja hooldekodudele. Samuti võib süütamine viia selleni, et kättesaadav ei ole hädaabinumber 112.